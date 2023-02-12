الملا: منتدى غاز المتوسط رفع صادرات البترول إلى 18.2 مليار دولار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ صادرات البترول ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، بفضل منتدى غاز المتوسط، فضلا عن تحقيق فائض بالميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل لأكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنّه جرى طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمي منذ إطلاقها في 2021، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الحالي.

وأضاف الملا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»، أنّ الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط، أكد بشكل قاطع الرؤية الثاقبة للقيادة المصرية بتأسيس المبادرة، حيث توجّت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرة الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية.

ولفت وزير البترول، إلى وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 3000 بئر استكشافي، تسعى مصر لوضعها على الإنتاج سريعا، موضحا أنّه في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، نجح قطاع البترول خلال الـ8 سنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة ناقلات البوتجاز وإضافة 79 مستودعا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، وإضافة خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز.