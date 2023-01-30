وزير الخارجية: هناك شراكة ممتدة ومستمرة بين مصر والولايات المتحدة

قال وزير الخارجية، إنّ هناك شراكة ممتدة مستمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتناول القضايا الإقليمية كافة، خاصة القضية الفلسطينية، والعمل على تهدئة الأمور، وعدم تصعيد درجات التوتر، إلى جانب إيجاد المسار السياسي الملائم وفقًا للقواعد الشريعية الدولية والتوافق الدولي، على ضرورة التوصل لحل دائم وشامل من خلال العملية التفاوضية والمسار السياسي المبني على مبدأ حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية، أنّ جهود مصر سواء بالتعاون الولايات المتحدة وشركائها الآخرين، أو في إطار علاقاتها الثنائية مع الأطراف كافة، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والأردن، إضافة إلى الدول العربية الشقيقة، لتعمل دائمًا من أجل تحقيق الاستقرار والمصالح لكل الأطراف والخروج من هذه الأزمة وآثارها المدمرة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بالكامل، والآفاق الرحبة لحل هذه الأزمة بشكل دائم وإقامة الدولة الفلسطينية على تغيير خارطة المنطقة تماما وإطلاق قدراتها وإمكانيتها.

وتابع وزير الخارجية، أنّ التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتنسيق في ذلك أمر ضروري ومهم، ونحن نفعل ذلك ونضطلع بأدوار داعمة لبعضنا البعض، فضلًا عن صياغة رؤية بها الكثير من التوافق حول الخطوات التي نتخذها إزاء طرفي الصراع، موضحًا أنّ أي مبادرات يتم بلورتها تحدث من خلال المشاورات بالاتفاق على أفضل السبل لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار إلى أنّه من الأهمية التعامل مع كل القضايا بمعيار واحد، وعدم اتخاذ إجراءات منفردة وتصاعيدية تلهب المشاعر وتكون خارجة عن القوانين ونطاق الشريعة الدولية، لذلك من الأهمية التحلي بالمصداقية عند التعامل مع كل الإجراءات وفقًا للمبادئ المقررة في القانون الدولي والمواثيق الدولية، علاوة على القواعد المرتبطة أيضًا بحقوق الإنسان.