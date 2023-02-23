لبني عبدالعزيز: تنظيم مهرجان السينما العربية تأخر كثيرا

أعربت الفنانة لبني عبد العزيز عن سعادتها الشديدة بانطلاق مهرجان السينما العربية بدورته الأولي قائلة، «المهرجان تأخر، وكان لازم يحصل من زمان، السينما العربية تاريخها عظيم وعالمي».

اشتياق للجمهور

ووجهت الفنانة لبني عبد العزيز، من خلال الشكر لرئيس المهرجان أيمن عبد الحكيم، وشرف كبير لي أنك دعتني، وأتمنى نجاح المهرجان، وأن العرب كالعادة هيشرفونا بأعمالهم ومشتاقة للجمهور بصورة كبيرة.

وأضافت: «لنا تاريخ كبير، فنحن، يجب أن يدرس ويعرف، ومع الأسف روحنا في الرجلين مع ظهور سينمات حديثة أخرى، ولكن لنا أساس قوي وسليم مأخوذ من أفكارنا وديانتا وتقاليدنا، ونحاول أن نصنع وحدة تعمل لنا حساب للعالم بأكمله».

معلومات عن المهرجان

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي وأمين الصندوق المحاسب فهمي فؤاد.