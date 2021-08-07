لبنى عبدالعزيز منهارة بعد وفاة دلال: «تعبانة أوي من كتر البكا عليها»

حالة من الانهيار تعيشها الفنانة لبنى عبد العزيز بعد سماعها خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض ومكوثها في المستشفى لأكثر من 100 يوم.

وقالت الفنانة لبنى عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وهي في حالة انهيار تام: «تعبت من كتر البكا عليها، مش قادرة أمسك نفسي من وقت ما سمعت الخبر، حاسة إن هموت من التعب».

وتابعت لبنى عبد العزيز قائلة «دلال كانت حبيبتي وكانت كريمة عليا أوي، كانت أكتر حد بيسأل عني دايما وبتشوف أنا محتاجة إيه وكل شوية تقولي أي حاجة محتاجاها قوليلي».

وأضافت لبنى عبد العزيز «آخر مرة كلمتني كان قبل تكريمي في الجامعة الأمريكية بيوم وقالتلي هجيب ميرفت أمين ودنيا وإيمي ونجيلك التكريم علشان نقف جنبك، بس للأسف مقدرتش تيجي».

وكشفت الفنانة لبنى عبد العزيز عن سبب غياب دلال عن تكريمها فقالت «كلمتني تاني يوم قالتلي إن هي حبيبتي جالها كورونا وعلشان كدا مش قادرة تجيلي وكانت زعلانة أوي».

وتابعت لبنى عبد العزيز «أنا ودلال مكناش أصدقاء زمان بقينا أصدقاء بعد ما رجعت من أمريكا بس حبيتها أوي ومن وقتها وبقيت حبيبتي وصديقة قريبة ليا».