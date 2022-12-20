لبنى عبد العزيز رئيسا شرفيا لمهرجان السينما العربية

وافقت الفنانة لبنى عبد العزيز على أن تكون الرئيس الشرفي لمهرجان السينما العربية الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، ويجري الآن الاستعداد لإطلاق دورته الأولى.

واستقبلت الفنانة، وفدا ضم رئيس المهرجان أيمن الحكيم، ومديرته ثناء هاشم ومديره التنفيذي سامي محمد علي.

أول مهرجان للسينما العربية

وقال «الحكيم» في تصريح لـ «الوطن»، إن أهمية المهرجان تنبع من كونه أول مهرجان يتناول السينما العربية، وتنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون التي يرأسها الدكتور سمير فرج المصور السينمائي.

وأكد أنه حصل على موافقة اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، وينطلق المهرجان برعاية جهات عربية مهمة منها اتحاد الفنانين العرب، ومن المقرر أن يتضمن مسابقات وعروض ومناقشات عن صناعة السينما في البلاد العربية.

مؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

وتابع أنه يجري حاليا الإعداد لمؤتمر صحفي يتضمن جميع التفاصيل، مشيرا إلى أنه تحدد موعد الإطلاق وسيكون في الأسبوع الأول من مايو 2023، ويجري حاليا اختيار المكرمين ولجان التحكيم والمسابقات.

وقدمت لبنى عبد العزيز التي تعد إحدى أبرز نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبي، عددا من الاقتراحات المعتبرة التي قررت إدارة المهرجان الاستفادة منها في فعاليات دورته المقبلة.