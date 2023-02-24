5 ضوابط نظمها قانون المرور لتنظيم حركة السير على تقاطعات الطرق

ينظم قانون المرور حركة السير على الطريق بما يضمن حماية وسلامة قائدي المركبات والركاب والمارين على الطريق، ولذلك نص القانون على عدد من الضوابط الهامة والمخالفات التي لا يجوز ارتكابها حتى لا يتعرض أحد لأي مخاطر.

وحدد قانون المرور حالات خاصة للتعامل مع التقاطعات وأولويات المرور على الطرق، حيث نص على قائد المركبة القادم من أحد الطرق الفرعية للدخول على الطريق الرئيسي، أو كان قادما من طريق غير مرصوف قاصدا الدخول فى طريق معبد، فعليه أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق، باعتباره طريقها، ولا يبدأ فى الدخول للطريق إلا بعد تأكده من عدم تعريض حركة المرور للخطر.

قانون المرور

وحدد قانون المرور الأولوية في تقاطعات الطرق في حالة عدم تواجد رجل المرور أو إشارات وعلامات تنظمه كالآتي:

- المركبات التى دخلت بالفعل في التقاطع.

- المركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي.

- المركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى، ويكون وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية.

- السيارات بالنسبة لغيرها من المركبات.

- الأولوية للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات.

تأتي هذه الحالات مع مراعاة حكم المادة «55» من هذه اللائحة «و» عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ.