«صحة كفر الشيخ»: تكثيف المرور الإشرافي على الوحدات الصحية لمعالجة أي سلبيات

عقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمديري الإدارات الصحية بالمحافظة، للارتقاء بمستوى مديري وأفراد الإدارات، للتميز في العمل، وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم.

جاء ذلك، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد خيري، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

مناقشة ومتابعة انتظام سير العمل

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة ومتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحي، كما تم التأكيد على تنشيط منظومة الوقائي، والسعي الحثيث نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة كفر الشيخ.

وشدّدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على تكثيف المرورات الإشرافية على الوحدات الصحية، للوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، ووضع ضوابط لتنظيم العمل لكل إدارة، وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج.

متابعة عمل العيادات المسائية

كما وجهّت «محمود»، بمتابعة عمل وحدات الرعاية الأساسية الـ18 على مدار 24 ساعة، وإرسال جداول النوبتجيات والسهر الشهرية، فضلاً عن متابعة عمل العيادات المسائية بالتنسيق مع إدارة المستشفيات والطب العلاجى، والاهتمام بالمبادرات الرئاسية.

اقتراح الحلول للخروج من أي أزمة خارج الصندوق

وفي نهاية الاجتماع، استمعت وكيل الوزارة لجميع مديري الإدارات الصحية، وذلك لمناقشة أهم المشاكل التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة والبديلة، كما ذكرت أمثلة لبعض الإيجابيات لبعض المستشفيات، وكيفية اقتراح الحلول للخروج من أي أزمة خارج الصندوق، قائلة: «أي إدارة تُفرق عن إدارة أخري بناسها وتحدياتهم وكل طبيب قادر علي التحديات».

يأتي ذلك، فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً بمنشآت الرعاية الأساسية.