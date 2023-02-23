5 ضوابط لقواعد السير حددها قانون المرور لضمان سلامتك.. تعرف عليها

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة والأمان لقائدي السيارات والركاب والمارة، ولذلك نص القانون على عددا من الضوابط التي يجب على الجميع الاتزام بها؛ لضمان السلامة العامة.

ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون المرور هي التي خاصة بقواعد السير، إذ نص القانون لها عدة ضوابط هامة؛ لضمان حماية وسلامة الجميع.

قواعد السير وفق قانون المرور

وشدد قانون المرور على كل قائد مركبة ضرورة الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطرق خلال السير، وبالتحديد في الحالات الآتية:

1- إذا كانت سرعة المركبة الفعلية تقل عن الحد الأقصى بشكل أكثر من السرعة المقرر على ذلك الطريق.

2- في حالة إذا كانت الرؤية على الطريق غير واضحة أمام السائق.

3- إذا قابل السائق مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس له.

4- في حالة سماح السائق للمركبات التي تلحق به بتخطي سيارته.

5- في حالة انعطاف السيارة إلى طريق آخر يقع إلى يمين السائق.

قانون المرور

وينظم قانون المرور حركة سير المركبات بأنواعها على الطرق، لضمان حماية الجميع على الطريق سواء سائقين أو ركاب أو حتى مارة؛ لذلك نص عدة ضوابط وعدد من المخالفات التي لا يجوز التهاون فيها.