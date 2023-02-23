مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا جوا (فيديو)

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامنا مع الشعب التركي في تخفيف آثار الزلزال المدمر، الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وفى سياق متصل، وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتي سوريا وتركيا، وأعرب المسؤولون على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمساندتهم في محنتهم، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

تأتي المساعدات في إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة الأزمات والتحديات.