رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

 القوات المسلحة تنظم حفلا لتكريم أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين

كتب:

محمد مجدي
04:29 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت قوات حرس الحدود، بالتعاون مع الجمعية السودانية، احتفالية تكريم أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية.

وألقى القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر، كلمة وجه خلالها الشكر إلى قوات حرس الحدود المصرية لحرصها على تنظيم مثل تلك الاحتفالات، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية والسودانية تتميز بخصوصية؛ إذ أن الماضي والحاضر والمستقبل مشترك بين البلدين.

وألقى اللواء أح عماد يماني قائد قوات حرس الحدود، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إقامة مثل هذه الاحتفالية إذ أنها تعبر عن متانة العلاقات المصرية السودانية.

واختتمت المراسم بتكريم عدد من أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود لكلا الجانبين.

حضر الاحتفالية القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر وأعضاء السفارة السودانية والجمعية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية. 

اقرأ المزيد:

أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

قائد القوات البحرية: نؤمن حقل ظهر وقناة السويس.. ونحبط تهريب السلاح والمخدرات عبر البحر بالتعاون مع حرس الحدود

عاجل.. وزير الدفاع يكرم عددًا من المتميزين من رجال قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضيق الخناق على زارعي المخدرات ومهربي الأسلحة والذخائر
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.