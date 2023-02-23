عماد الدين حسين لقناة الحياة عن منصة حوار: تخفض الإشاعات وتزيد الثقة

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق، على تدشين منصة المشاركة المجتمعية «حوار»، قائلا إنها خطوة ممتازة وعملية، وإذا طبقت بالشكل الصحيح ستختصر جزء كبير للغاية من المشكلات، وتقرب المسافة بين المواطن والحكومة، وتمنع من يصيد في المياه العكرة.

المنصة ستؤدي لخفض الإشاعات

أضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تطبيق هذه الآلية بشكل صحيح ستخفض الإشاعات، وتزيد من الثقة، وتخفض أيضا من المشكلات، ما تقلل من فساد بعض الموظفين.

وأشار إلى أن الهدف من المنصة ليس فقط رد الحكومة على شكاوى المواطنين، لكن تتلقى اقتراحات لحل قضية ما من المواطنين، وهذا يعد تطبيقا للديمقراطية في أبهى صورها، إذ أن بعض الحلول الحكومية قد لا تكون مرتبطة بالواقع.

استقاطب الشباب

وأفاد بأنه يتوقع أن يقبل على منصة حوار كبار السن نظرا لأنهم الأكثر معاناة والأكثر إحساسا بالمسؤولية، ولكن إذا نجحت هذه التجربة ستستقطب الشباب في قضاياهم.