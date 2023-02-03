 اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. منتدى شباب العالم منصة حوار لـ «شعوب الأرض»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

استعدادات مكثفة لانطلاق النسخة الخامسة

منتدى شباب العالم منصة حوار لـ «شعوب الأرض»

حصاد 4 نسخ ناجحة: 40 توصية لحل أهم القضايا العالمية وحضور أكثر من 21 ألف مشارك و600 متحدث

العالم يشيد.. وزير خارجية فرنسا: مجهود عظيم يستحق التقدير ومدير «يونيسيف»: فرصة للتغيير الإيجابي وحل المشكلات المتجذرة

النسخة الأولى

تحويل المنتدى إلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي

تنفيذ خطة للتبادل الدراسي والثقافي.. وتخصيص منح مجانية للدارسين

النسخة الثانية

تشكيل آلية عربية أفريقية لمواجهة الإرهاب.. وإنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم السلام في دول ما بعد الصراعات.. ولجنة لإدارة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

النسخة الثالثة

إطلاق منتدى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات ودعم التجارب الناجحة وتبني استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة

النسخة الرابعة

إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة.. وإطلاق حملة دولية شبابية للتعريف بقضايا المياه.. وتدشين منصة حوار تفاعلي لشباب العالم

وزير الدفاع يلتقي عدداً من المعينين لتولي وظائف قيادية بالقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكي: القوات المسلحة ستظل نموذجاً للانضباط

«وبينا ميعاد» حكايات اجتماعية كوميدية لكل أسرة مصرية

شيرين رضا: شخصية «نادية» جديدة علىَّ وتربية 4 بنات مسؤولية صعبة.. وصبري فواز: تعلمت من أخطاء تعامل «حسن» مع أبنائه.. ولا يوجد أب مثالي

«الحوار الوطني» يناقش 20 موضوعاً في المحور السياسي

عقد الجلسات 3 أيام أسبوعياً ورفع مخرجاتها للرئيس

مونديال الأهلي.. ومأزق الزمالك

القوة الضاربة لـ«الأحمر» جاهزة لعبور موقعة سياتل الأمريكي.. وروشتة خاصة من «كولر» لمحمد شريف

«الأبيض» يستعد مالياً وإدارياً للخروج من أزمة القيد.. و«سيف» لتعويض «عاشور»

الصفحة الثانية

«وبينا ميعاد» حكايات اجتماعية كوميدية لكل أسـرة مصرية

شيرين رضا: شخصية «نادية» جديدة علىّ وتربية 4 بنات مسؤولية صعبة

صبري فواز: تعلمت من أخطاء تعامل «حسن» مع أبنائه.. ولا يوجد أب مثالي

هاني كمال: كتابة وإخراج مسلسل بهذا الحجم لم يكن سهلاً

وفاء صادق: التعامل بـ«شياكة ورُقي» بعد الطلاق رسالة يجب الاستفادة منها

يوسف الكدواني: طموح «علي» مشروع

آية سليم: كواليس التصوير جعلتنا أسرة حقيقية

أسامة الهادي: الاستماع لنصائح الكبار يمثل حماية لنا

تسنيم مطر: نشأتي في أسرة هادئة

يوسف إبراهيم: تعرضت للنصب على الإنترنت مثل «مراد»

بريهان أنور: أنانية «سالي» موجودة في المجتمع

ميران عبدالوارث: صدق الأداء انعكس على الشاشة

الصفحة الثالثة

منتدى شباب العالم «صوت الإنسانية»

عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم.

بدء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي.

إطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم عن التنمية المستدامة.

إطلاق مبادرة بعنوان «مراكب النجاة»؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

تدشين حملة (100 كلمة حول السلام) على موقع المنتدى، بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم.

إطلاق منتدى شباب المتوسط، بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب.

تبني استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة.

إنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات.

تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي.

تنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد.

إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي للعام 2019، على أن يتم إقامة ملتقى الشباب العربى والأفريقي بها.

إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب تحت عنوان: «جائزة زويل تايلر»، للتميز العلمي.

الدعوة لعقد منتدى اقتصادي أورومتوسطي سنوياً.

تنظيم منتدى لرواد الإعلام الأفريقي تحت مبادرة «أفريقيا واحدة».

إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة.

تكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27.

إعداد تصور شامل مع شركاء التنمية، لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر.

تحويل المنتدى إلى مركز دولي مَعنىٍّ بالحوار العربي الأفريقي الدولي بين شباب العالم.

التكليف بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي الذي قام بتنفيذه شباب مصر والعالم.

انعقاد المنتدى سنوياً خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ.

الصفحة الرابعة

«النسخة الأولى 2017»

إطلاق «إعلان شرم الشيخ» وتحويل المنتدى لـ «مركز دولي للتنمية والحوار»

3 آلاف شاب وفتاة من جنسيات متنوعة يتحاورون لأول مرة وإطلاق 10 توصيات في ختام النسخة

عقد نموذج محاكاة مجلس الأمن بمشاركة أكثر من 60 شاباً من جنسيات عربية وأفريقية وأجنبية

أبرز الفعاليات

الأول في كل سنواته الدراسية ورفض منحة وجنسية كندية مَحبةً في بلاده

«زويل الصغير».. عبقري الرياضيات والحساب

حصد العديد من الميداليات في البطولات المحلية والدولية

«الحسيني».. الفرعون الصغير يتحدى الإعاقة بعبور «المانش».. يمارس السباحة من عمر 6 سنوات

الصفحة الخامسة

«النسخة الثانية 2018»

افتتاح مسرح «شباب العالم».. ومدينة أسوان عاصمة لأبناء القارة الأفريقية

إقرار إعلان شرم الشيخ للتكامل العربي الأفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية واعتماده كوثيقة رسمية

انطلاق راديو شباب العالم تحت شعار: «لنكسر الصمت» بهدف الاستفادة من التنوع الفريد والثقافات المختلفة عبر تقديم عدة برامج شبابية

طالبت شباب العالم بالتوحد لتحقيق أحلامهم والحماية من التنظيمات الإرهابية

«لمياء».. الفتاة الإيزيدية الناجية من جحيم «داعش»: «المستقبل لنا وعلينا أن نتبنى رسالة السلام والإنسانية»

والدته تكتب لنجلها رسالة.. وأصدقاؤه يتسابقون للتوقيع

«أحمد» يزين أحد أعمدة المنتدى بلوحة تُخلد ذكرى صديقه «عبدالوهاب»: الكنز في الرحلة

الصفحة السادسة

«النسخة الثالثة 2019»

إطلاق مبادرة للتحول الرقمي والتميز الحكومي لأفريقيا ومنصة إلكترونية للمرأة

الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة والتكنولوجيا الحديثة على رأس المناقشات بين الحضور

تدشين مبادرة جديدة بعنوان «الفن من أجل الإنسانية» لاحتضان إبداعات الشباب وتجسيد هوياتهم ومراكز للتبادل المعلوماتي

«الروبوت» يجمع بين الابتكار والذكاء الاصطناعي والفن

«صوفيا» أبهر المشاركين وسافر إلى 65 دولة حول العالم: يتمتع بقدرات تكنولوجية

بسطاء حجزوا مقاعدهم في الصفوف الأولى بفعاليات مسرح شباب العالم

أبطال بجوار الرئيس «السيسي».. «جون» واجه التنمر بقوة و«ياسمينا» تدعم الهوية البصرية

الصفحة السابعة

«النسخة الرابعة 2021»

جمعت شباباً من 196 دولة بشعار «العودة معاً» بضوابط «كورونا».. وإعلان «2022» عاماً للمجتمع المدني

إنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية

تكليف الحكومة بإعداد تصور شامل يعبّر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليمياً ومشروع لتدريب الشباب العربي والأفريقي

أبرز الفعاليات

نقطة تلاقٍ للشباب الموهوبين من مختلف الجنسيات

«إيمان» شاركت بأغنية «بلمّتنا» في افتتاح مسرح شباب العالم: «علامة مهمة في حياتي»

متطوعون بالدراجات النارية: مهمة وطنية

31 شاباً يصورون إعلاناً ترويجياً للنسخة الرابعة: «علمنا حاجة حلوة.. ودي أقل حاجة نقدمها لمصر»

الصفحة الثامنة

المربع الذهبي يناديكـم

القوة الضاربة للأهلي جاهزة لعبور موقعة سياتل.. روشتة خاصة من «كولر» لـ«شريف».. «ثلاثي» خطير في بطل أمريكا.. والفريق «عاطل» منذ فترة طويلة

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الزمالك يخطط للخروج من أزمة القيد.. و«سيف» يلعب دور «عاشور»

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مصير «دياز» مع الهلال تحت رحمة الوداد وبطل المغرب يتسلح بالجمهور

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المصري يرتب أوراقه لمواجهة سموحة في الجولة الـ17 للدوري.. و«الجلاصي» في مهمة خاصة داخل بلاده