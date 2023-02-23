متحدث «الكهرباء» لقناة الحياة: مصر أصبحت دولة جاذبة للهيدروجين الأخضر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أصبحت دولة جاذبة للغاية للطاقة خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوقيعات الاتفاقيات الإطارية التي جرت خلال مؤتمر قمة المناخ وصلت استثماراتها إلى نحو 85 مليار دولار، بخلاف مذكرات التفاهم.

مركز أساسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف «حمزة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العالم ينظر لمصر لتكون مركز أساسي وهام للغاية ومحوري في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان خلال قمة المناخ على الخطوط العريضة لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وجاري إكمال الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، لافتا أن ما سيساعد على تنفيذها الإرادة السياسية.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأوضح أنه يجري رفع كفاءة العنصر البشري والكفاءات المصرية، والتي لديها قدرة كبيرة في اختزال هذه الخبرة، ونقلها للدول الأفريقية والعربية، ومن ثم يعد ذلك من ضمن الأساسات الموجودة في الاستراتيجية.