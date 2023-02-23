طلاب «إعلام الأزهر» يدشنون مبادرة «مُلهم» لدعم الشباب بعيدا عن هوس «التريند»

دشن مجموعة طلاب من كلية الإعلام بجامعة الأزهر مشروع تخرج يحمل اسم «مُلهم»، وذلك لدعم الشباب ومساندتهم نحو حياة أفضل، بعيدًا عن هوس «التريند».

مشروع تخرج

ظهور «التريندات» على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار الاخبار الكاذبة والتي يحتلها مجموعة من الشباب، دفع طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر، إلى التفكير في المساهمة في حل هذا المشكلة من خلال دراستهم، وذلك عن طريق مشروع التخرج الين أطلقوا عليه «مُلهم».

«هذه المبادرة جاءت في رؤية منا لدعم الشباب كحملة إعلامية لتوجيهم نحو طريق النجاح ومحاربة التطرف الفكري والنجاح السيئ المزعوم»، حسب ما رواه علي محمد أحد الطلاب القائمين على مشروع التخرج، موضحًا نها تأتي بالتزامن مع رؤية مصر 2030 لدعم الشباب ومساندتهم نحو الأفضل بالتطوير والتعلم.

هدف مبادرة «مُلهم»

الهدف الأساسي من المبادرة «مُلهم»، هو بث روح الأمل في الشباب عن طريق تسليط الضوء علي بعض النماذج الناجحة في المجتمع.

«النماذج الناجحة بتكون بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي وهوس التريند عشان كدا من دورهم أنهم يكونوا قدوة للشباب اللي فس سنهم» حسب «علي».

«لابد أن نتكاتف معًا للقضاء على التريندات ونشر الأخبار الكاذبة للقضاء عليهم، وإظهار النماذج الناجحة ليكون قدوة للشباب الصاعد» هكذا عبر «علي» خلال حديثه مع «الوطن»، مشيرًا إلى أن محاربة الإشاعات واللغو الفكري والعادات السيئة واجب على الجميع، وذلك يظهر بسبب سوء استخدام الانترنت بالشكل الصحيح.

القضاء على الأفكار الخاطئة

«الإعلام هو سلاح الدولة الأساسي في القضاء علي هذه الأفكار التطرفية والاستخدامات الخاطئة المسيئة للمجتمع، وواجبنا أننا نوجه الشباب للطريق الصح»، وفق ما رواه أحد الطلاب القائمين على مبادرة «مُلهم»، موضحا أن المبادرة تعمل على نشر الأفكار ومساعدة الشباب في الطريق الصحيح.