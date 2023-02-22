طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع تخرج «رحماء»: هدفنا بناء أسرة مترابطة

يخلق التفكك الأسري العديد من المشكلات التي يعود آثارها السلبية على المجتمع، الأمر الذي جعل طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر، في تنفيذ حملة إعلانية ضمن مشروع تخرجهم، لبناء أسر متراحمة، أطلقوا عليه اسم «رحماء»، بحسب محمود رضوان، أحد الطلاب المنفذين للمشروع وقائد المجموعة، قائلا لـ«الوطن» «لما بدأنا نفكر في تنفيذ مشروع التخرج بتاعنا، اتفقنا إن الوجهة الرئيسية للمشروع تكون حاجة نفيد بيها مصر ومجتمعنا، وأخلصنا النية وبدأنا في التفكير».

«رحماء» 3 شهور من التفكير

وبعد 3 أشهر من البحث عن فكرة لتنفيذها، انتهى تفكيرهم إلى مشروع تخرج «رحماء»، «معظم المشاكل الأسرية بينتج عنها عدة مشاكل أبرزها الانتحار وأطفال الشوارع ومجرمين ومشردين، ومن هنا جاءت فكرتنا، وأننا نحارب المشاكل من خلال مشروع رحماء».

«التفكك الأسري، وحالات الطلاق، وغياب الأب والأم» عوامل تساهم في تفاهم المشكلات المجتمعية، وتعد من الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة وأطفال الشوارع، وفقًا لـ«رضوان»، موضحًا هدفهم الأساسي من «رحماء»، «إقامة وطن مُتراحم خالي من أطفال الشوارع، وحالات الانتحار والفشل الدراسي، والانحراف السلوكي والفكري والأمراض النفسية والصحية والاجتماعية والجريمة، علشان كده كان كل تركيزنا على الأسرة، لأنها بناء المجتمع».

توصيل صوتهم إلى الأسر المصرية

ويعمل طلاب إعلام الأزهر والقائمون على مشروع «رحماء»، في توصيل صوتهم إلى جميع الأسر المصرية بمختلف طبقاتها «كل هدفنا إننا نوجههم لدورهم الرئيسي كآباء وأمهاب في حياة أطفالهم»، مؤكدا أن هدفهم الأساسي خدمة المجتمع وليس تحقيق مراكز متقدمة بالمشروع.