معلومات عن المستشار محفوظ صابر المتوفى اليوم.. وزير العدل في حكومة محلب

توفى قبل قليل المستشار محفوظ صابر العربي، وزير العدل الأسبق، عن عمر يناهز 78 عامًا، وهو من مواليد قرية مشلة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

أبرز محطات حياته

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أهم وأبرز المحطات، في حياة المستشار محفوظ صابر العربي وزير العدل الأسبق.

هو من مواليد محافظة الغربية عام 1945.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام «جيد جدًا».

تم تعينه فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة.

عين رئيس نيابة من الفئة (أ) عام 1980، ومحاميًا عامًا بالنيابة العامة عام 1983، ومحاميًا عامًا أول عام 1990، ورئيس بمحكمة الاستئناف اعتبارًا من عام 1992، ووكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائى عام 2006.

كما عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي اعتبارًا من عام 2009، ومساعدًا أول لوزير العدل عام 2012، ورئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية في أول يوليو 2013.

وعمل أيضا رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة إلى جانب توليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2013.

وزيرا للعدل

وصدر في 11 يونيو من عام 2014 قرار مجلس القضاء الأعلى بتوليه رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك بحكم أقدميته المطلقة، كما عُين وزيرا للعدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، في نفس العام.