وفاة «حماة» وزير المالية.. والعزاء غدا في مسجد آل رشدان

أعلنت وزارة المالية عن وفاة والدة زوجة وزير المالية محمد معيط.

وذكرت الوزارة، في بيان، «البقاء لله، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجة الدكتور محمد معيط وزير المالية، تغمدها الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وألهم أسرتها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع بيان وزارة المالية: «تُشيع الجنازة اليوم من مسجد آل رشدان بمدينة نصر بعد صلاة العصر والعزاء غدًا في مسجد آل رشدان».