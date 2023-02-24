عاجل.. وفاة وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر

توفى المستشار محفوظ صابر العربي، وزير العدل الأسبق، عن عمر يناهز 78 عامًا، ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد صلاة الجمعة بقرية مشلة، التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية.

نادي قضاة طنطا ينعى الفقيد

وأعلن المستشار أحمد عوني رئيس مجلس إدارة نادي قضاة طنطا، وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، أحد أبناء محافظة الغربية ورموزها، وستشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة بقرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وإقامة العزاء بمسقط رأسه بالقرية.

وقال رئيس نادي قضاة طنطا: «إن القضاء المصري خسر اليوم قاضياً جليلاً أفنى كل حياته في محراب العدالة مؤدياً دوره على الوجه الأكمل، وكان رجلا كريما وأبًا للجميع شرفت بالعمل معه أثناء توليه وزارة العدل تاركًا ورائه سيرة نبيلة وتاريخاً مشرفًا».

وأضاف: «فأنعي ببالغ الحزن والأسى أستاذنا الوزير المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، ورئيس محكمة الاستئناف الذي وافته الأمنية منذ ساعات قليلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».

وزير العدل الأسبق

الجدير بالذكر أن المستشار محفوظ صابر العربي، من مواليد محافظة الغربية عام 1945، تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام «جيد جدًا»، وتدرج في المناصب القضائية، حتى تولى وزارة العدل، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في عام 2014.