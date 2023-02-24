الحكومة: منصة حوار تتيح إبداء الرأي في القضايا المثارة وتلقّي الأفكار

أطلق مجلس الوزراء منصة حوار للمشاركة المجتمعية، والتي تعد أكبر منصة تفاعلية، تستهدف استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، ومشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار.

كما توفّر منصة حوار قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022».

إطلاق منصة حوار بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية

وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة حوار، بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، في دول «اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان»، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية.

منصة حوار تعزز الحوار المجتمعي

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن منصة حوار تهدف إلى المشاركة المجتمعية، كما تعد استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي جرى اتخاذها الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.

رابط منصة حوار لإبداء الآراء

من جانبه أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنّ منصة حوار تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء من خلال الرابط التالي http:hewar.idsc.gov.eg، بعد أن يقوم الشخص بتسجيل حساب شخصي على المنصة وتسجيل بياناته، والمشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.

أقسام منصة حوار للمشاركة المجتمعية

وأكد رئيس مركز المعلومات، أنّ منصة حوار تتكون من 6 أقسام رئيسة كالتالي:

- قسم خاص بـ«عن المنصة» وأهدافها وقواعد عملها.

- قسم لتسجيل بيانات الدخول.

- قسم ثالث تحت اسم «منتدى الحكومة»، وهو الجزء الرئيسي بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.

- قسم «حوار الخبراء»، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.

- قسم خاص تحت اسم «الأفكار والمبادرات»، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، لتصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.

- قسم «القطاعات»، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.