عاجل.. مجلس الوزراء يُصدر 4 قرارات جديدة بينها تجنيس 12 أجنبيا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات جديدة نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم الخميس.

منح الجنسية المصرية لـ12 عربيًا

وتضمنت القرارات، موافقة رئيس مجلس الوزراء، على منح الجنسية المصرية لـ11 سوريا وشخصا عراقيا، بعد الاطلاع على قوانين الاستثمار والجنسية المصرية، وذلك بناءً على طلب رئيس وحدة طلبات التجنس.

مد فترة توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

ثاني قرارات رئيس مجلس الوزراء، التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، كانت بمد المدة المحددة بالمادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 المشار إليه، لمدة سنة أخرى تنتهي في 542024.

تعديل قرار إقامة محطات صرف صحي

ثالث القرارات كانت بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021، بشأن إقامة 4 محطات للصرف الصحي في منطقة سنهور بمحافظة البحيرة، مع استبدال كشف الملاك الظاهرين، والرسم التخطيطي الإجمالي، والإحداثيات المرفقة بهذا القرار بكشف جديد.

تعيين أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

أما القرار الرابع؛ فكان بتجديد تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للثقافة، من بين المشتغلين بالثقافة، والفنون، والآداب لمدة عامين وهم : أحمد عبد المعطى أحمد حجازي، والدكتور أحمد مجدى محمود أحمد حجازى، والدكتور راجح سامى داود، والدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن هلالى، والدكتور السيد عبد الرؤف السيد شعبان الريدي، والدكتور سيد محمد عواد التوني، والدكتور على الدين هلال دسوقى عامر، و فاروق محمد جويدة مبارك، والدكتور فتحى محمد أحمد أبو عيانة، والدكتور محمد إسماعيل أنيس سراج الدين، ومحمد سلماوى محمد السلماوى، ومحمد يوسف يوسف القعيد، والدكتورة مشيرة محمود خطاب، والدكتور مصطفى فريد عبد الحميد الرزاز، والدكتور مصطفى محمد مصطفى الفقى، والدكتور ممدوح محمد جاد الدماطى، والدكتورة نبال السيد محمد منيب، ونبيل عبد الفتاح محمد حسن سعد، والدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور حسن عطية حسن شرارة، والدكتورة دليلة يحى أحمد الكردانى، والدكتورة عواطف محمد عبد الرحمن محمد، والدكتورة لطيفة محمد سالم، والدكتور مفيد محمود شهاب، والدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهوانى، والدكتورة درية شرف الدين، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب.