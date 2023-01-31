مدبولي: إعلان خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات في البورصة المصرية قريبا

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسؤولي الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنّه يأتي في إطار متابعة خطة الطرح في البورصة، حيث يتم الإعلان قريبا عن خطة الحكومة للطرح، لافتا إلى أنّ هناك جزءا سيكون الطرح فيه عاما بالبورصة المصرية، وآخر لمستثمرين استراتيجيين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الوزراء المعنيين، لإعلان القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طرحها.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف شركات برنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، من حيث الإجراءات التنفيذية للطرح، والجدول الزمني التقريبي لعمليات الطروحات الحكومية، وتناولت عددا من الإجراءات التي تتم في إطار الترويج للفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.