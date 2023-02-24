تشييع جثمان محفوظ صابر وزير العدل الأسبق في مسقط رأسه بالغربية اليوم

تشيع جنازة المستشار محفوظ صابر العربي، وزير العدل الأسبق، والذي وافته المنية أمس الخميس، عمر ناهز 78 عاما، من مسجد المحطة بمسقط رأسه في قرية مشلة التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم.

تشييع جثمان وزير العدل الأسبق

وقال ياسر المسيري، أحد أهالي قرية مشلة، مسقط رأس وزير العدل الأسبق، إن صلاة الجنازة على جثمان الراحل المستشار محفوظ صابر العربي، ستكون من مسجد المحطة أحد مساجد القرية، عقب صلاة الجمعة، ويتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وستتلقى أسرة الراحل العزاء في السرادق المقام بالقرية مساء اليوم.

نادي قضاة طنطا ينعى الراحل

من جانبه نعى نادي قضاة طنطا، المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، أحد أبناء محافظة الغربية ورموزها، وقال المستشار أحمد عوني، رئيس نادي قضاة طنطا، «إن القضاء المصري فقد قاضياً جليلاً أفنى كل حياته في محراب العدالة مؤدياً دوره على الوجه الأكمل، وينعي نادي قضاة طنطا ببالغ الحزن والأسى المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».

يذكر أن المستشار محفوظ صابر من مواليد قرية مشلة عام 1945، وتخرج من كلية حقوق جامعة الإسكندرية عام 1965، وعين معاونا للنيابة العامة، وتدرج في السلك القضائي، وعين وزيراً للعدل عام 2014، في حكومة المهندس إبراهيم محلب.