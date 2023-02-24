أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تم ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة ومشتملاتها تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية واحدة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 2305 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 29 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.