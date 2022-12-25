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ضبط 9 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
11:46 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
الداخلية _ صورة أرشيفية

الداخلية _ صورة أرشيفية

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفى مجال  مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1666 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية، و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية و تزوير المستندات تم ضبط 2 قضية، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 279 حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ

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