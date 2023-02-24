محافظ أسوان يعتمد حركة محليات جديدة لـ 13 من نواب رؤساء المراكز والمدن

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حركة محليات شملت 13 قيادة محلية لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن كثمرة للتقييم الشامل الذى تم مؤخراً ، و تضمن الإعلان عن هذه الوظائف ثم إجراء جلسات المقابلات الشخصية التي ترأسها المحافظ على مدار 3 أيام حيث تم إختبار 69 متقدما من إجمالى 72 متقدم ، فى حين لم يخضع للاختبار 3 متقدمين بسبب تغيبهم أو اعتذارهم.

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية إلى الإعلان عن حركة محليات أسوان الجديدة مسابقة لتجديد الدماء بقيادات شبابية كمديريين لـ 14 إدارة بديوان عام المحافظة على أن يكون المتقدميين من العامليين بالديوان العام أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات أو الجهات الحكومية على أن تقدم الطلبات باليد بإدارة الموارد البشرية بالديوان العام على مدار 15 يوماً إعتباراً من 26 فبراير الجارى وحتى 12 مارس القادم مستوفاه كافة المستندات المطلوبة.

أكد محافظ أسوان، في بيان، أن التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم ، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة لهم ، يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات ، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات .

أسماء حركة المحليات في أسوان