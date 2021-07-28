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اعتماد حركة تغييرات واسعة وشاملة لـ52 قيادة محلية بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
01:46 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
محافظ أسوان

محافظ أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، حركة تغييرات واسعة وشاملة لـ 52 قيادة محلية جديدة، منهم 12 قيادة من الشباب الذي يعمل بالمحليات لأول مرة، بجانب 40 قيادة ضمن حركة تنقلات للقدامى منهم بما يحقق صالح العمل.

وتضم حركة التغييرات نواب ومساعدي وسكرتيري رؤساء المراكز والمدن، بجانب رؤساء وسكرتيري القرى، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء، في إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن حركة المحليات شهدت تغييرات شاملة في قيادات الإدارة المحلية بدءًا من نائب رئيس مركز إلى رئيس الحي مرورًا بسكرتير مركز ومدينة ورئيس قرية وسكرتير قرية سواء من خلال المسابقة أو إجراء تقييم لكافة شاغلى الوظائف المشار إليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري.

ولفت المحافظ إلى أن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية؛ بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة.

وفي تصريحاته الصحفية كشف محافظ أسوان، أن القيادات المحلية الجديدة تم اختيارها بعيدا عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي من خلال الجهات المعنية.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة لهم لمدة أسبوع يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع القيادات الجديدة الإلمام بمهامهم ويصبحون عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات.

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