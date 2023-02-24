مصر تنجح في إطلاق القمر الصناعي «حورس 1» للاستشعار عن بعد من الصين

نجحت وكالة الفضاء المصرية في إطلاق القمر الصناعي «حورس 1» من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، يحمل على متنه كاميرا عالية الجودة.

وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر «حورس 1» جرى بناؤه في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

التعاون بين مصر والصين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية بالقناة الأولى: «بين مصر والصين تعاون كبير للغاية في مجال الفضاء، وإطلاق الأقمار الصناعية، كما نؤسس مركزا لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فالقمر حورس 1 بداية من مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد، ويجري تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين، لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، كما نحقق كل متطلبات برنامج الفضاء المصري».

وتابع: «القمر حورس 1 قمر صناعي للاستشعار عن بعد، ويحمل على متنه كاميرا تصوير عالية الدقة، ونخدم بذلك كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، إلى جانب تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة».

واستطرد: «يمكن الاستفادة من هذا القمر، فهو يعطي القدرة على تصوير الفضاء بدقة عالية لخدمة قطاعات كثيرة، فهو يمتلك القدرة على تحليل نوع التربة الزراعية بجميع أنحاء القطر المصري، وتحليل الأجواء المحيطة بهذه التربة، وهو ما يسمح لنا بتحديد نوعية المحاصيل لزراعتها، مما يعظم من الإنتاجية الزراعية لتوفير كل المتطلبات للشعب المصري من الأرض المصرية».