الإعلامي أحمد المسلماني: مصر يمكنها تصنيع وإطلاق قمر صناعي خلال سنوات قليلة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مصر لم تخط خطوات كبيرة في خارطة عالم الفضاء، لكن طبقا لما هو موضوع، ولنماذج دولية سابقة، فإن الدولة المصرية قد تكون خلال سنوات قليلة إزاء إطلاق قمر صناعي مصري بصناعة مصرية.

تصور خاطئ صححته الهند

وأضاف المسلماني، خلال حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «في الماضي، كان هناك تصور بأن الدولة قوة عظمى حتى يكون لديها وكالة فضاء متقدمة، ولكن الهند أعطت العالم نموذجا للتقدم في صناعات الفضاء ثم تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية حتى لو لم تكن الدولة من القوى العظمى».

مصر في حاجة إلى علوم الفضاء

وتابع الإعلامي، أن مصر كانت في حاجة إلى أن تمضي في هذا الطريق، لذلك، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما اعتمد القانون 3 لعام 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية كان ذلك خطوة كبيرة للانضمام إلى نادي الفضاء، حتى نصل في المستقبل إلى ما نريد، مشيرًا إلى أن وكالة الفضاء المصرية تقع على مساحة 123 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة.