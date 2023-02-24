الكاتب الصحفي محمود بسيوني يشيد بملف «الوطن» عن الأزمة الروسية الأوكرانية

أشاد الكاتب الصحفى محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذى لموقع «مبتدا»، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدد جريدة «الوطن» اليوم، والذي تضمن ملفا بعنوان: من يوقف الحرب؟، بعد عام من اندلاع الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، والذي يبحث أفق انتهائها لإنقاذ الإنسانية.

بسيوني: الوطن تقدم نموذج الصحافة صانعة الوعي

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «عودتنا جريدة الوطن على الأعداد المميزة والصحافة المحترفة جيدة الصنعة، وهي تقدم لنا نموذج الصحافة صانعة الوعي والداعمة لمسار الجمهورية الجديدة ونموذج الإعلام التنموي، وهو النهج الذي ترعاه و تدعمه الشركة المتحدة».

وأضاف «بسيوني» لـ«الوطن» أن العدد طرح السؤال الصعب في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو من يوقف الحرب التي وصلت آثارها السلبية لكل منزل حول العالم، مشيرا إلى أن «الوطن» طرحت كل سيناريوهات التعامل مع الأزمة وكيف يفكر العالم فى الخروج منها، وناقشت القضية بعمق يقدم ويحلل كل أجزاء وجوانب القصة المأساوية للحرب تاركة الرأي فى النهاية للقارئ، لأنه في الحقيقة لا يوجد من يملك الإجابة في ظل الصراع الدولي أو للأدق المخاض الدولي لولادة نظام عالمي جديد تسعى لفرضه قوى دولية صاعدة.

بسيوني: الوطن تعيد الثقة فى الصحافة المكتوبة داخل مصر

وتابع عضو القومي لحقوق الإنسان: «نحن أمام عدد مميز لصحيفة جادة ومتوازنة تعيد الثقة فى الصحافة المكتوبة داخل مصر وفي قدرتها على تغطية وتحليل الأحداث العالمية».

وتقدم جريدة «الوطن» ملفا يتسهدف توثيق الأزمة الروسية الأوكرانية، يحتوي على تساؤلات كثيرة تهم المواطن العادي، بهدف توعية المواطن المصري بما يحدث في العالم، إذ يحتوي الملف على أرقام وإحصائيات ويبسط المعلومات بطريقة الإنفوجراف، ويعد أول ملف لتوثيق الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية.