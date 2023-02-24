رئيس قسم الخارجي بـ«الوطن»: ملف «من يوقف الحرب» يوثق الأزمة الروسية الأوكرانية

استعرض الإعلامي جابر القرموطي ملف «من يوقف الحرب» والمنشور بصدارة عدد جريدة الوطن اليوم الجمعة، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

الملف استغرق فترة طويلة

وقال الكاتب الصحفي محمد علي حسن رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة الوطن إن الملف استغرق فترة طويلة ليخرج بهذا الشكل، مثنيًا على جهود الزملاء أحمد عاطف رئيس قسم الملفات ومحمد حسن عامر الصحفي بقسم الشؤون الخارجية.

وأشار «حسن» إلى أن الملف يتسهدف توثيق الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الملف يحتوي على تساؤلات كثيرة تهم المواطن العادي، موضحًا أن صحيفة الوطن تعمل على توعية المواطن المصري بما يحدث في العالم.

الملف يضم أرقام وإحصائيات ويبسط المعلومات

ولفت إلى أن الملف يحتوي على أرقام وإحصائيات ويبسط المعلومات بطريقة الإنفوجراف، ويعتبر أول ملف لتوثيق الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلق على مانشيت الصفحة الأولى والذي يطرح سؤال من يوقف الحرب باللغات العربية والإنجليزية والروسية، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى لصحيفة الوطن بأن تكون مانشيتاتها بعدة لغات، متذكرًا مانشيت الجريدة أثناء انعقاد قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، إذ كان مانشيت الوطن وقتها بـ6 لغات ونال إعجاب الحضور بقمة المناخ والصحفيين الذين كانوا موجودين للتغطية.

وأكد «حسن» أن المانشيتات يتم مراجعتها بواسطة متخصصين في اللغات وأساتذة أكاديميين لضمان خروجها بأفضل شكل وصياغة ممكنة.

جابر القرموطي يثني على ملفات الوطن

من جهته أثنى الإعلامي جابر القرموطي على جريدة الوطن ووصفها بأنها متجددة منذ فترة، وتسعى دائمًا للتطوير والتحديث وتنمية الفكر الصحفي، معتبرًا أنه نجاح يحسب لأقسام جريدة الوطن وللإخراج ورئيس التحرير مبديًا احترامه وتقديره لأسرة جريدة الوطن.