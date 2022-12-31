محلل سياسي: الحرب «الروسية - الأوكرانية» تستنزف اقتصاد أمريكا وأوروبا

قال أحمد محارب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد نهاية الحرب «الروسية - الأوكرانية»، لأن أطراف الأزمة غير قادرة على تحديد ذلك، خصوصًا بعد مرور أكثر من 300 يوم على اندلاعها، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من اضطراب بسبب التخبط الذي يعيشه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتعامله مع سلاسل الإمداد والطاقة.

الأزمة «الروسية - الأوكرانية» أسهمت في تقارب موسكو وبكين

وأضاف «محارب»، في مداخلة عبر «سكايب» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الأزمة «الروسية - الأوكرانية» أسهمت في التقارب بين موسكو وبكين على مستوى الأصعدة كافة، والخاسر الأكبر من ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الأوروبي، مشيرا إلى أن جميع أطراف هذه الحرب كان لديهم تصور خاطئ بأن الحرب ستستمر لبضع أشهر فقط.

إطالة أمد الحرب يستنزف الاقتصاد الأمريكي والأوروبي

وأشارالكاتب والمحلل السياسي، إلى أن إطالة أمد الحرب يُسهم في استنزاف الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، لأن روسيا تحارب خارج أرضها، كما أن الداخل الأمريكي يشهد انقسامات ومعظم المواطنين غير موافقين على استمرار الحرب.