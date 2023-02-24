حلفاء كييف حول العالم يحتفلون بذكرى الأزمة الأوكرانية: عام من الصمود (صور)

يمر على الأزمة الأوكرانية الروسية عاماً كاملاً من حدوث اضطراب وعقوبات كثيرة على موسكو وخسائر كثيرة من كلا الطرفين وتأثير سلبي على العالم، رغم ذلك لا يستسلم أحد من أطراف الأزمة ولا يصلون إلى حل وسيط.

احتفالات الدول الأوروبية بصمود أوكرانيا

وتظهر احتفالات لحلفاء أوكرانيا على ذكرى مرور الأزمة الأوكرانية، إذ يحمل الناس في صربيا علماً أوكرانياً عملاقاً في وسط الشارع للاحتفال بصمود كييف على الأزمة واستمرارها في المدافعة عن بلادها، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

وفي أستراليا تجلس امرأة وتتطلع علي أشرعة دار أوبرا سيدني المضاءة بألوان العلم الأوكرانية للاحتفال بسنة واحدة منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وعلى جانب آخر في بريطانيا، يركب شخص دراجة على طريق مطلٍ بالعلم الأوكراني على الطريق، قامت به مجموعة بروتيست.

وفي إيطاليا، تلمس امرأة أكياس الجوت مع اقتباسات عن السلام مطبوعة عليها كجزء من تركيب للفنان الإيطالي «جيانفرانكو ميجياتو»، بعنوان «الاجتماع رمز السلام».

وفي الولايات المتحدة بالتحديد ولاية نيويورك، وقف المواطنون وقفة احتجاجية صامتة على ضوء الشموع لإظهار الدعم الأوكراني.

وفي فرنسا، يضيء برج إيفل الموجود بباريس الألوان الوطنية الزرقاء والصفراء لأوكرانيا احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى.