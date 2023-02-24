محلل سياسي يكشف تأثيرات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الشرق الأوسط

قال محمد أبو شامة، الكاتب والمحلل السياسي، إن عام مر على الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهي من أعقد الأزمات التي تواجه العالم، والشرق الأوسط تأثر بشكل كبير جدًا بهذه الأزمة الممتدة، موضحًا أن دول المنطقة اجتهدت خلال العام أن تكون طرفًا فاعلًا في هذه الأزمة، وكذلك أيضًا العمل بشكل دؤوب على الابتعاد عن أضرارها قدر الإمكان، لكن في النهاية تأثرت بحكم طبيعة الأشياء.

وأضاف «أبو شامة»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «الشرق الأوسط»، الذي تقدمه الإعلامية أميمة تمام، أنه على المستوى القصير في الملف الاقتصادي، «ازداد الأغنياء غنا والفقراء فقرًا»، لكن هذا التأثير القصير مع امتداد الحرب وتواصل عملياتها ربما يتساوى الطرفان في معاناتهما الاقتصادية إذا استمرت الحرب لمزيد من الوقت خلال العام المقبل أو ما زاد عن ذلك.

إيجابيات من الأزمة

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أنه على المستوى السياسي قد تكون هناك بعض الإيجابيات الظاهرية التي استفادت منها منطقة الشرق الأوسط خاصة مع تنامي الدور الروسي، من خلال تصريحات روسيا حول المنطقة خاصة خطاب الرئيس الروسي بوتين إلى القمة العربية في الجزائر قبل أشهر، وهي فكرة إيقاف الغطرسة الأمريكية أو وجود قطبي في العالم.

عودة القطبية

وتابع: «عودة القطبية في المشهد العالمي ربما يكون من أكثر الأشياء التي استفادت منها منطقة الشرق الأوسط التي التزمت معظم دولها الحياد في هذه الحرب بين الطرفين، وهو ما ساعدها على لعب أدوارًا أكثر أهمية، خاصة بعدما أعلنت الجامعة العربية عن رغبتها في التواصل مع أطراف الأزمة كي تساهم في إحلال السلام، ومعظم رؤساء المنطقة العربية الفاعلين أظهروا الرغبة في إحلال السلام وخاصة هذا الملف.