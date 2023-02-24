زوجة رئيس أوكرانيا تكشف عن صعوبة اللحظات الأولى في الأزمة مع روسيا

في أول مقابلة من نوعها، تحدثت سيدة أوكرانيا الأولى «أولينا زيلينسكا»، لقناة «العربية» عن لحظة الهجوم الروسي على أوكرانيا وكييف، مؤكدة أنه تم دون سابق إنذار.

وتدخل الأزمة الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم الجمعة، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين.

أصعب لحظة كانت إخبار الأطفال بما يحدث

وقالت سيدة أوكرانيا الأولى إن أصعب لحظة كانت إخبار الأطفال بما يحدث، مشيرة إلى أنها كانت لحظة انفصال عائلتها لانشغال زوجها الرئيس زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي بالأزمة.

وقالت إنه «لا أحد يجهّزَكَ كسيدةٍ أولى خصوصا في زمن الأزمة»، مضيفةً أنها تحاول بذل كلّ جهدِها للانتصار في هذه الأزمة ضد روسيا.

وكانت سيدة أوكرانيا الأولى قالت إن كييف ستحيي الجمعة ذكرى مرور عام من المقاومة الناجحة و«ليس الذكرى السنوية الأولى للأزمة مع روسيا»، وأردفت قائلة: «أنا متأكدة من أننا سنتمكن قريبا من مشاركة الشيء الأكثر قيمة معكم، وهو النصر، انتصارنا المشترك».

وحضر الفعالية التي أقيمت في فيلنيوس عشرات اللاجئين الأوكرانيين، معظمهم من النساء والأطفال، والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا.