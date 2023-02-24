تشريح جثة شاب عثر عليها في ظروف غامضة داخل منزله بالقاهرة

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب عثر عليه ميتا داخل منزله بمدينة السلام بالقاهرة، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى الطب الشرعي

وطلبت النيابة العامة أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات والسموم بأنواعها المختلفة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

الشاب وصل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة وتوفي أثناء إسعافه

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب في حالة إعياء شديدة ووفاته أثناء إسعافه، ويشتبه في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد إ»، 19 عاما، وبفحص الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.