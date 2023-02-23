التصريح بدفن جثة شاب سقط من قطار أثناء سيره في الأقصر

صرحت الجهات المختصة في محافظة الأقصر بدفن جثمان شاب عشريني، لقى مصرعه إثر سقوطة من قطار بقرية حجازة بالدبابية، التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بسقوط شخص من قطار متحرك في قرية حجازة، وانتقلت وحدة بحث جنائي فور تلقى البلاغ لموقع الحادث، فضلا عن دفع مرفق إسعاف الأقصر بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين وجود جثمان المدعو «بيشوي فضل الله فهمي»، 22 عاما، وفقا لأوراقه الثبوتية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار ذوية لاستلام جثمانه.

مصرع شخصين بحادثين منفصلين في سكة حديد جرجا

وفي إطار أخر فقد لقى شاب أربعيني وسيدة ستينية مصرعهما في حادثين منفصلين اليوم بمحطة سكك حديد جرجا بسوهاج، إذ سقط الشاب عند محاولة اللحاق بالقطار بينما اصطدم القطار بالسيدة، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.