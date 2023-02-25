هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق دون خسائر في الأرواح

ضربت هزة أرضية، منذ قليل، العراق، وبلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.

ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.