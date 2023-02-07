زلزال جديد يضرب تركيا يشعر به سكان العراق

أعلنت هيئة الزلازل التركية، أن «زلزالا جديدا ضرب ولاية كهرمان ماراش جنوب شرقي تركيا بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر».

ونقلت وكالة فرانس برس عن الإدارة قولها في بيان: «إن الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر أدى إلى إصابة أكثر من 6000 شخص، فيما دمرت مئات المباني في عدد من مدن وقرى الجنوب التركي، مشيرة إلى أن زلزالًا آخرا بلغت قوته 7.5 درجة، تلا الزلزال الأول، فيما سجلت أكثر من 120 هزة ارتدادية اليوم في محيط مركز الزلزال».

أفاد مصدر محلي في العراق بأن هزة أرضية ضربت فضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في تصريح لقناة «السومرية» الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن أهالي قضاء بيجي ابلغوا عن تعرض القضاء لهزة ارضية دون معرفة قوتها.

وأضاف المصدر أن أهالي قضاء الشرقاط أبلغوا أيضا عن حدوث هزة أرضية.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب أمس مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.