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كيف تشاهد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم؟

كتب:

إسراء حامد محمد
11:03 ص | السبت 25 فبراير 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

يحرص كثير من عشاق الساحرة المستديرة على متابعة الدوري الإنجليزي، وبشكل خاص مباريات ناددي ليفربول، والذي يضم اللاعب المصري الكبير محمد صلاح، لذا يهتم محبو تلك المباريات بمعرفة كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم، وموعد انطلاق المباراة، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لموسم 2022- 2023.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، ومنها كيف تشاهد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم، وموعد المباراة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، و10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساء بتوقيت أبو ظبي، فيما يتم إذاعة المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت جرينتش.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم؟

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري لها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنحليزي، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني.

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بقلم إسراء حامد محمد