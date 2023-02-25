ضبط سيدتين متهمتين بارتكاب وقائع سرقة بأسلوب النشل في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بشأن فقد إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" (جوازى سفرها – مبلغ مالى) حال تواجدها بدائرة القسم ..وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات بسرقة المُبلغة ، وعقب ذلك إستقلت سيارة قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبإستدعائه قرر بأنه بتاريخ الواقعة إستقل معه سيدتان وعقب نزولهما عُثر بداخل السيارة على (جوازى السفر – شهادة تطعيم دولية – عدد من صور "شخصية ، وضوئية من جواز السفر ، وتذكرة طيران " وبعض الأوراق ، جميعها خاصة بالمجنى عليها) ونفى علمه بملابسات الواقعة.. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيدتان المشار إليهما وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (حافظة نقود خاصة بالمجنى عليها – مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمول – جهاز "تابلت") .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النشل".. وأضافتا بأن المبلغ المالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى وأن الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" قاما بشرائهم من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.