«الداخلية» تضبط 3 تجار عملة بحوزتهم 1.9 مليون جنيه بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، فضلاً عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد ، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهما علي مبلغ مالي (1,900,000 مليون جنيه) ، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة.