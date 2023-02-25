«الداخلية» تكشف ملابسات تصادم سيارتين على طريق صلاح سالم بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية كواليس المنشور المتداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في طريق صلاح سالم بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيانها: «في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمناً قول صاحبة الصفحة بقيام قائد إحدى سيارات النقل بالاصطدام بسيارة تستقلها وعائلتها، حال سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، ثم قيامه بالهروب سيراً عكس الاتجاه متجهاً لطريق صلاح سالم».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقائدها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه (دون حدوث إصابات) وتبين سلامة التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».