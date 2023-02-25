محاكمات جنائية لـ90 ألف صيني متهمين بالتعدي على الحياة البرية

كشفت السلطات الصينية اليوم، عن إلقاء القبض على أكثر من 90 ألف شخص، تم تقديمهم إلى محاكمات جنائية؛ لاتهامهم في ما يزيد على 70 ألف قضية جنائية تتعلق بارتكاب مخالفات والتعدي على الحياة البرية، وذلك على مدار 3 سنوات، في الفترة بين عامي 2020 و2022.

استعادة 1.37 مليون حيوان بري

وقال رئيس مكتب التحقيق في جرائم الغذاء والدواء، التابع لوزارة الأمن العام، ليوي وو تشين، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أوردتها وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء، إنه تم خلال نفس الفترة، استعادة ما يقرب من مليون و370 ألف حيوان بري، وحوالي 180 ألف كيلوجرام من منتجات الحياة البرية.

وأضاف المسؤول الصيني، أنه تم ضبط هذا العدد الكبير من جرائم الاعتداء على الحياة البرية، خلال الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأمن العام في مختلف أنحاء البلاد، في عام 2020، واستمرت لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أنه تم تسوية جميع القضايا الجنائية الكبرى، البالغ عددها 150 قضية.

إنقاذ 120 ألف حيوان تحت الحماية

وأوضح رئيس مكتب التحقيق في جرائم الغذاء والدواء، أن الحملة استهدفت المناطق الرئيسية في مختلف المناطق والأقاليم الصينية، بما في ذلك المتنزهات الوطنية، والمحميات الطبيعية، والأماكن الرئيسية، مثل حدائق الحيوان، وألعاب السيرك، وشركات ترويض وتكاثر الحيوانات البرية.

كما أكد لي جيان تاو، نائب رئيس المكتب، أن الحملة المكبرة لوقف التعديات على الحياة البرية، والتي استمرت على مدار 3 سنوات، تمكنت أيضاً من استعادة أكثر من 120 ألف حيوان بري تحت الحماية الخاصة في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وتشتهر الصين بتنوع حيوي هائل يضم أكثر من 7 آلاف و400 نوع من الحيوانات، بعضها مهدد بالانقراض، رغم وجود العديد من المحميات الطبيعية، ومن ضمنها دب الباندا، والنمر الصيني، ودولفين الزعنفة البيضاء، والقرد الذهبي، وتمساح اليانجتسي، والظباء التبتية.