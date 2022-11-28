الشرطة الصينية تعتقل شخصين في موقع الاحتجاجات على قيود كورونا بـ«شنجهاي»

اعتقلت الشرطة الصينية، شخصين في موقع الاحتجاجات بـ«شنجهاي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تظاهرات ضد قيود كورونا في الصين

واحتج آلاف المتظاهرين في العديد من المدن الصينية، ضد استراتيجية الرئيس الصيني «شي جين بينج» لمواجهة فيروس كورونا، وطالب بعض المتظاهرين بتنحي رئيس البلاد و«الحزب الشيوعي» الحاكم، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وتجمع المتظاهرون في «شنجهاي»، وفي العاصمة «بكين»، وحمل الكثير من المتظاهرين، أوراقًا فارغة للتعبير عن استيائهم من الرقابة في البلاد.

وكان عشرات الأشخاص في «جامعة تسينجهوا» بالعاصمة الصينية «بكين»، نظموا احتجاجا سلميا في وقت سابق ضد قيود فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».