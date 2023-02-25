قناة القاهرة الإخبارية: أزمة في بريطانيا بسبب نقص الخضار والفواكه

تواجه بريطانيا في الوقت الراهن، نقصًا في بعض أنواع الخضار والفواكه، للحد الذي جعل عددًا من المتاجر يتجه إلى تحديد الكميات التي يُمكن للمتسوقين شراؤها، خاصة من الفلفل الحلو والطماطم، ما دفع وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي، لتشجيع مواطنيها على تناول «اللفت» بدلًا من الطماطم.

تصريحات الوزيرة «كوفي» لاقت سخرية واسعة من المجتمع البريطاني

وقالت سامية الأطرش عضوة حزب المحافظين البريطاني، خلال مُداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن تصريحات الوزيرة «كوفي» لاقت سخرية واسعة داخل المجتمع البريطاني، الأمر الذي دفع مسؤولًا بالحكومة لتصحيح الصورة، من خلال الإشارة إلى أن هذه التصريحات تستهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات التي تتم زراعتها محليًا.

الحكومة تسعى في الوقت الحالي لتحفيز العمل البيئي

وأوضحت أن الحكومة البريطانية لا تُرجع أزمة الخضار والفواكه إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مُشيرةً إلى أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي لتحفيز العمل البيئي، من أجل إيجاد سبيل للتعامل مع الأزمة الحالية في الأسواق.

العمل على زيادة الدعم

وأشارت إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي على زيادة الدعم، لمواجهة الارتفاع المُستمر في فواتير وسائل المعيشة الأساسية في بريطانيا، والتي تأثرت على مدى الأشهر القليلة الماضية، بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.