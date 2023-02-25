وزير خارجية بريطانيا: ندرس المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا بجدية

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بلاده تدرس بكل جدية المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة.

وقال «كليفرلي»، في تصريح خاص لقناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم السبت، «إن الوثائق التي قدمتها الصين تضم بعض العناصر المهمة؛ كمعارضتهم لاستخدام الأسلحة النووية ودعم ميثاق الأمم المتحدة»، معربا عن «أمله في أن تنتبه القيادة الروسية للحقيقة وهي أن العالم يدين تصرفاتها ولا يريد الحرب».

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن «بلاده ستواصل تقديم الدعم إلى أوكرانيا إلى أن تستعيد أراضيها، لأنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام».