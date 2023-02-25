وزير الصحة يتابع الخدمات في مستشفيات دمياط (صور)

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمدن دمياط وكفر سعد وفارسكور ودمياط الجديدة ورأس البر، هذا وجاءت الجولة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير مديرية الصحة ورئيس فرع هيئة الإسعاف بدمياط.

الوزير يتفقد المنشآت الصحية

وزار وزير الصحة خلال زيارته دمياط ترافقه المحافظة، مركز صحة الأسرة ثان الذي تم افتتاحه مؤخرًا بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمبنى، وتابعا خلال الزيارة منظومة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وانتظام عمل القوى البشرية لتقديم تلك الخدمة بالتخصصات المختلفة من استقبال وطوارئ وطب أسرة وتثقيف صحى وأمراض نساء وأطفال وطب أسنان وكذلك خدمات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، هذا إلى جانب ما يقدمه من خدمات في إطار المبادرات الرئاسية و مكتب الصح، وناقش الوزير آلية ميكنة المركز لتصبح أول منشأة مميكنة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة التجهيز لخدمة التأمين الصحى الشامل.

تفقد المراكز الطبية المتخصصة

كما تفقد وزير الصحة ومحافظة دمياط أيضًا عددا من المستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث تابعا منظومة العمل بمستشفى دمياط التخصصى وطاقتها الاستيعابية ومستوى التجهيزات بأقسامها المختلفة، كما تفقدا قسم الأطفال بالمستشفى الذي يضم 12 سريرا داخليا و14 سرير عناية للأطفال وأيضا 14 حضانة مزودة بعدد 25 مخرجا للأكسجين، وكذلك أقسام النساء والتوليد ومناظير الجهاز الهضمى والحروق الذى يضم 13 سريرا داخليا و2 سرير عناية مركزة للحروق، هذا إلى جانب تفقدهما لأقسام الجراحة والعناية المركزة بالمستشفى.

وواصل وزير الصحة ومحافظ دمياط جولتهما بمدينة دمياط بتفقد مركز الأورام لمتابعة الموقف التنفيذى بالمبنى الجديد الملحق بالمركز، لاستيعاب عدد المرضى المترددين على المركز من محافظات الدلتا، وفى هذا السياق، وجَّه وزير الصحة بسرعة استكمال أعمال الإنشاء والتجهيز للمبنى ومراجعة الجدول الزمنى للمشروع ووضع خطة للانتهاء من كل الأعمال به.

متابعة مركز القلب والجهاز الهضمى

كما قاما أيضاً بمتابعة تلك المنظومة بمركز القلب والجهاز الهضمي، هذا إلى جانب زيارتهما مستشفى دمياط العام حيث تفقدا مبنى العيادات الخارجية والذى يشمل عددا من التخصصات والغسيل الكلوى، هذا إلى جانب قسم الكلى والغسيل الكلوى للأطفال، وفي هذا الصدد، اطلعت المحافظ ووزير الصحة سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.