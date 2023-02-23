انطلاق فعاليات مؤتمر ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض بمشاركة وزير الصحة

انطلق مؤتمر إطلاق ميثاق أخلاقيات مهنه التمريض الجديد والذي تنظمه نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية.

الارتقاء بمهنة التمريض

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن أعضاء هيئة التمريض والقبالة يبذلون جهدا كبيرا من أجل الارتقاء بمهنة التمريض، وأن مهنتي التمريض والقبالة تقومان على أسس علمية وأخلاقية بجانب المسئوليات والواجبات المهنية، كما أن لهما واجبات أدبية وسلوكية ومهنية.

وأكد وزير الصحة خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن: «لمهنتي التمريض والقبالة آداب خاصة تحكم وتنظم العمل بهما، وعلى كل ممرض وممرضة الفهم والوعي وتقدير قواعد ومبادئ الآداب والسلوكيات فور انتسابهما لهذه المهن العريقة وأن يدربوا أنفسهم على ممارسة واحترام تلك المبادئ سواء في حياتهم الخاصة أو العامة».

وأشار وزير الصحة أن أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة تقر بحقوق الإنسان بغض النظر عن العرق، أو اللون أو العقيدة أو الجنس، كما توصي أخلاقيات المهنة بضمان العدالة والمساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الآمنة دون تمييز من خلال الاهتمام بالمريض وأسرته ومجتمعه ويشمل ذلك العناية بالبيئة المحيطة به من خلال التثقيف والإرشاد الصحي للارتقاء بصحة المواطن المصري.

أخلاقيات مهنة التمريض

جدير بالذكر أن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض تم التوقيع عليه من قبل؛ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية.

والشريك الفعال لتطوير منظومه التمريض بمصر، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر، الدكتورة شاديه عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.