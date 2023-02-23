وزير الصحة: «التمريض» و«القبالة» من أسمى مهن الرعاية في مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدور المحوري لمهنتي التمريض والقبالة في مصر، باعتبارهما من أسمى مهن الرعاية الصحية، وذلك خلال كلمته اليوم، في المؤتمر الخاص بإطلاق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة المصري المُحدث، بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنّ خطوة إطلاق تحديث الميثاق مهمة جدا للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة في مصر، باعتبارهم أساس المنظومة الصحية بمصر، مؤكدا أهمية الارتقاء بمنظومتي التمريض والقبالة في مصر، خاصةً أنّ الدولة المصرية هي قبلة القطاع الصحي في المنطقة، وتقدم خدماتها الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها دون تمييز وفقا لأحدث المعايير العلمية.

تطبيق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة المصري المُحدث

وأضاف الوزير أنّه سيتم عقد ورش تدريبية دورية في محافظات الجمهورية كافة، لتدريب المدربين والعاملين في المنظومة على تطبيق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة المصري المُحدث.

من جانبها، وجّهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الشكر لوزير الصحة والسكان، على دعمه الدائم لتطوير منظومة التمريض والقبالة في مصر بمحاورها كافة، مؤكدة أنّ تطوير ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة في مصر يعكس الحرص الدائم على رفع مهارات وكفاءات العاملين بمنظومة التمريض، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم خدماتها الطبية لمواطنيها

وأكدت نقيب عام التمريض، استمرار تنظيم ورش العمل التدريبية للعاملين في المنظومة لضمان قدرتهم على تطبيق محاور الميثاق الجديد، لافتة إلى أنّ مصر تمتلك عددًا كبيرًا من كليات التمريض بين حكومية وأهلية وخاصة.

من جانبها، قالت الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنّ تحديث ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة المصري، جاء نتيجة تعاون مستمر ومتكامل بين الجهات المعنية، مؤكدة أنّ الميثاق يضمن بدوره تعزيز الصحة الآمنة لجميع المرضى من المصريين وغير المصريين، إذ إنّ الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم خدماتها الطبية لمواطنيها وضيوفها على حدٍ سواء بذات الكفاءة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وممثلين عن لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، وعمداء كليات التمريض بالجامعات المصرية.