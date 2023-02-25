عادل حمودة يكشف أولى خطوات بطرس بطرس غالي العملية تجاه السياسة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن بطرس بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، ولد في 14 نوفمبر 1922 في حي الفجالة، الذي كان حي الطبقة الارستقراطية في ذلك الوقت، وتعايش فيه أثرياء اليهود مع أثرياء مصر، وانتمى إلى واحدة من أشهر العائلات المصرية التي امتلكت الثروة والسلطة معا منذ عقود بعيدة، كما أن والده يوسف بطرس غالي هو ابن بطرس غالي رئيس وزراء مصر في عام 1908 الذي اغتيل في عام 1910، ووالدته السيدة صفية ابنة ميخائيل شاروبيم، الذي كان قاضيا ومؤرخا.

حمودة: عائلة بطرس بطرس غالي لم تكتف بامتلاك مئات الأفدنة

أضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من أبرز مؤلفات ميخائيل شاروبيم «التليد في مذهب أهل التوحيد» و«تاريخ مصر القديم والحديث»، الذي نُشر في خمسة أجزاء، موضحًا أن عائلة بطرس بطرس غالي لم تكتف بامتلاك مئات من الأفدنة، لكنها حرصت على احتراف أبنائها السياسة مهما كانت المخاطر، ففي طفولته كان بطرس غالي طفلًا مدللا، «حسب ما سمعت منه، فإن والده كان متسامحا معه للغاية، ولم يعرف السر أبدا».

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، أنه نتيجة ذلك التساهل أتقن بطرس غالي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ولم يتقن اللغة العربية، فكان يتحدث العربية وكأنه أجنبي تعلمها على كبر، وبسبب ذلك التساهل أيضا لم يتعلم العزف على آلة موسيقية حسب عادات الطبقة الراقية، في ذلك الوقت، لكن أهم ما تعلمه وهو صغير أن السياسة تجري دم عائلته حتى أصبحت إرثا، «حكى لي كيف شارك وعمره 17 سنة في الحملة الانتخابية لأحد أبناء عمومته، وكان من سكان "جاردن سيتي"، لكنه فضل الترشح في الفجالة، كانت تلك المشاركة أولى خطواته العملية نحو السياسة».